Градоначальник отметил, что готов участвовать во всенародных выборах, но решение об их возвращении должно быть консолидированным.

Мэр Владимира Андрей Шохин во время пресс-конференции ответил на вопрос журналистов о возвращении прямых выборов главы города.Андрей Станиславович напомнил, что недавно Госдума приняла новый закон о государственной власти, который нужно тщательно изучить.«В начале февраля во Владимире состоится общероссийская конференция по теме прямых выборов. Давайте оставим вопрос до февраля», - добавил он.Градоначальник отметил, что готов участвовать во всенародных выборах, но решение об их возвращении должно быть консолидированным.