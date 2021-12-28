Градоначальник отметил, что готов участвовать во всенародных выборах, но решение об их возвращении должно быть консолидированным.
Мэр Владимира Андрей Шохин во время пресс-конференции ответил на вопрос журналистов о возвращении прямых выборов главы города.
Андрей Станиславович напомнил, что недавно Госдума приняла новый закон о государственной власти, который нужно тщательно изучить.
«В начале февраля во Владимире состоится общероссийская конференция по теме прямых выборов. Давайте оставим вопрос до февраля», - добавил он.
Градоначальник отметил, что готов участвовать во всенародных выборах, но решение об их возвращении должно быть консолидированным.