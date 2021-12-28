Звезды шоу-бизнеса придумали оригинальные поздравления с Новым годом для наших читателей.

Звезды шоу-бизнеса придумали оригинальные поздравления с Новым годом для наших читателей.Знаменитая российская певица Татьяна Липницкая, известная как Бьянка, обратилась к читателям "Дни.ру" с новогодним поздравлением. Артистка порадовала зрителей необычными пожеланиями.Певица напомнила, что согласно восточному календарю символом предстоящего 2022 года является тигр. В связи с этим она пожелала поклонникам тигриной смелости. Бьянка выразила надежду, что в новом году пандемия коронавируса наконец закончится, а жители смогут снять маски и будут получать зарплату своевременно. Кроме того, в своем поздравлении с Новым годом Татьяна пожелала читателям "Дни.ру" разделаться с кредитами."Дорогие друзья! Желаю вам счастья. Обычного, бытового, человеческого счастья. Будьте любимы и с Новым годом!", – сказала Липницкая.Ранее Бьянка дала интервью одному из популярных шоу на "Ютубе", в котором большой популярности. По словам певицы, из-за постоянных бурных вечеринок и гастролей ее работоспособность стала снижаться, что негативно сказывалось на репутации и востребованности артистки.Тем не менее, Татьяне удалось вырваться из "порочного круга" и начать вести здоровый образ жизни. В результате она смогла изрядно похудеть, собрать группу музыкантов и возобновить выступления.