Депутат Госдумы, Алексей Говырин провел онлайн-прием граждан на базе владимирского регионального...

Депутат Госдумы, Алексей Говырин провел онлайн-прием граждан на базе владимирского регионального отделения «Единой России» и принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний».Арина Урсова устала бороться с бывшим супругом: алименты не платит, рассказывает женщина, ведет асоциальный образ жизни - обращения в суд не помогают. Мама троих детей была вынуждена обратиться к депутату.Алексей Говырин, депутат Государственной думы РФ от Владимирской области (фракция "Единая Россия"):- Здесь, конечно, очень хочется сказать о законе, который инициирован партией «Единая Россия». В его рамках ужесточается ответственность для тех, кто не платит алименты. Сегодня мы убедились, что этот закон очень нужен людям. Он позволит исключить подобные случаи.Обитатели общежития жалуются на плохие условия, многодетная семья просит оказать поддержку. При личном участии депутата Госдумы проблемы решатся быстрее, уверены люди.Алексей Говырин, депутат Государственной думы РФ от Владимирской области (фракция "Единая Россия"):- Я каждый вопрос беру в работу и стараюсь довести его до конца. Следующий прием пройдет с 10 по 16 января. Дату и место приема можно будет увидеть на моей странице или в социальных сетях.Также Алексей Говырин принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Заветные мечты исполнились у Ульяны и Артема. Самостоятельно приобрести спортивный инвентарь семья Кузнецовых не могла, детей воспитывает бабушка. Поэтому ребята решили написать Деду Морозу. Ребята поблагодарили депутата и... поздравили с новым годом Президента Владимира Путина, который три года назад дал старт акции.- Я поздравляю тебя с Новым годом. Я желаю тебе удачи и здоровья!Традиционно участниками "Ёлки желаний" становятся активисты «Единой России», депутаты всех уровней, волонтеры, добровольцы. Алексей Говырин отметил: эта акция помогает детям поверить в мечту, а взрослым почувствовать, что ничего невозможного в жизни не существует.«Вести-Владимир»