В преддверии Нового года Диана Гурцкая приготовила персональное поздравление для наших читателей.

В преддверии Нового года Диана Гурцкая приготовила персональное поздравление для наших читателей.В уходящем году Диана Гурцкая не слишком часто появлялась на страницах светской хроники. Певица предпочитала больше заниматься своей семьей, нежели посещением звездных мероприятий. В этом году большие перемены произошли в жизни сына артистки – Константина, и Диана Гурцкая за него .Подросший наследник певицы бросил общеобразовательную школу и решил посвятить свою жизнь музыке. Мальчик самостоятельно поступил в музыкальное училище имени Гнесиных. От помощи своей звездной матери .Возникали в этом году и некоторые проблемы у фонда "По зову сердца", одним из попечителей которого является Гурцкая. В Сети появились слухи о больших долгах организации, впрочем, позже .Летом артистке исполнилось 43 года. В День рождения звезду буквально , и Диана Гурцкая в очередной раз поняла, что не зря живет на свете.Накануне главного праздника в году Диана Гурцкая записала видеопоздравление для читателей "Дни.ру". Артистка от души пожелала всем нам всего самого наилучшего. Знаменитость отметила, как важно сегодня, чтобы у всех нас были мир и добро."Будьте счастливы, берегите себя," – заявила Диана Гурцкая, обращаясь к нашим читателям.