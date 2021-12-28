В период активного роста ключевой ставки и ставок по кредитам специалисты ВТБ и компании «Метр квадратный» проанализировали способы, которые в следующем году помогут заемщикам сократить ..

В период активного роста ключевой ставки и ставок по кредитам специалисты ВТБ и компании «Метр квадратный» проанализировали способы, которые в следующем году помогут заемщикам сократить расходы при оформлении и обслуживании ипотеки.Первый способ – онлайн-подача заявки на кредит. Банки активно переводят процесс оформления ипотеки «в цифру», что позволяет экономить ресурсы и предлагать клиентам более выгодные ставки по кредитам. Например, ВТБ за оформление заявки на сайте банка или партнера предлагает дисконт по ипотеке в размере 0,3 пп от базовой ставки.Второй – дисконты в рамках партнерских программ. Сегодня почти все крупнейшие компании предлагают возможность субсидирования ставки. Ипотека «под 0%» в первый год доступна у таких крупных девелоперов, как группа компаний "Самолет", "Инград", "ПИК", А101 и "Донстрой". Застройщикам это помогает активнее реализовать свои проекты, а клиентам — снизить финансовую нагрузку в первые месяцы выплаты кредита. При такой субсидии покупатель несет основные расходы по кредиту лишь со 2-3 года его обслуживания. Сэкономленные средства он может направить на ремонт и обустройство нового жилья. Сейчас клиенты ВТБ до 40% ипотечных сделок на новостройки оформляют именно в рамках партнерских программ. Для получения дисконта к ставке клиенту необходимо обратиться к застройщику. Также ВТБ развивает партнерские скидки на вторичном рынке жилья. Например, дисконт к ставке могут получить заемщики при сотрудничестве с компанией "Этажи" и некоторыми другими посредниками.Третий – скидки в рамках госпрограмм. Условия по ним остаются значительно выгоднее, чем по базовым предложениям банков, и в среднем клиенты могут получить ставку на 3-8 пп ниже. По семейной ипотеке государство установило ставку в 6%, при этом банки предлагают еще более выгодные условия, например, в ВТБ всего от 4,7% (в ДФО – от 4,3%). По ипотеке с господдержкой ставка составляет 7%, при этом в ВТБ – от 5,75%. В рамках «сельской ипотеки» можно купить готовое жилье, квартиру или участок под индивидуальное жилищное строительство в сельской местности со ставкой до 3%. Максимальная льгота предусмотрена для жителей Дальнего Востока – там можно взять ипотеку в рамках региональной программы под 2%, а для клиентов ВТБ ставка в этом году была «обнулена» до 0,1%. При этом банк позволяет совмещать условия госпрограмм с субсидированными дисконтами партнеров. Таким образом, клиент получает еще большую выгоду при оформлении жилищного кредита.Четвертый – стать зарплатным клиентом банка. Кредитору выгодно, чтобы заемщик получал зарплату на его карту, там же открывал вклад, пользовался онлайн-банком, проводил другие операции. Часто для таких клиентов банки предлагают более выгодные условия по ипотеке. В ВТБ для зарплатных клиентов или тех, кто планирует ими стать после получения жилищного кредита, доступен дополнительный дисконт по ставке в размере 0,3 пп.Пятый – электронный способ расчетов и регистрации сделки. Сервис безопасных расчетов (СБР) — бесконтактная альтернатива банковскому аккредитиву и банковской ячейке для сделок купли-продажи объектов как на первичном, так и на вторичном рынках. Использование цифровых сервисов позволяет банкам экономить ресурсы, обеспечить дополнительную безопасность сделки и также предлагать более выгодные ставки. В ВТБ клиентам, использующим СБР и электронную регистрацию, доступен дисконт в размере 0,3 пп. При этом он может быть суммирован с другими скидками банка.Шестой – использование материнского капитала. Эти средства можно направить для формирования первоначального взноса или погашения кредита. В 2022 году после рождения первого ребенка планируется выплата более 500 тыс. руб. (это примерно 30% первого взноса при покупке двухкомнатной квартиры в спальном районе Москвы), а при рождении второго — 665 тыс. руб. (почти 40% от того же первоначального взноса). В 2023-2024 гг. ожидается индексация маткапитала.Седьмой – крупный первоначальный взнос. Кредитор рассматривает внесение большой суммы по ипотеке как подтверждение финансовой благонадежности заемщика – наряду с его занятостью и уровнем дохода. Для клиентов с низким первым взносом в банке может действовать надбавка к ставке. Например, в ВТБ она составляет 0,7 пп к базовой ставке при взносе менее 20% стоимости недвижимости (не распространяется на госпрограммы).Восьмой – оформление налогового вычета, который фактически возвращает часть денег, потраченных на покупку квартиры и выплату процентов по кредиту. Полученную сумму (до 260 тысяч за покупку объекта и до 390 тыс. руб. по процентам в 2021 году) можно потратить на досрочное погашение ипотеки и снизить срок кредита или размер ежемесячного платежа.Девятый – рефинансирование. Аналитики ВТБ обращают внимание на цикличность политики ЦБ РФ в отношении ключевой ставки. Сейчас она находится в районе пика, но при достижении таргетов по инфляции регулятор снова должен начать снижение стоимости денег в экономике. В результате, заемщики, которые оформляют ипотеку сейчас, смогут в будущем рефинансировать свой кредит на более выгодных условиях. Например, в 2020 и первой половине 2021 г., когда ставки по ипотеке были на минимуме, рефинансирование занимало до 30% от всех ипотечных сделок крупнейших игроков.Как отмечают аналитики группы ВТБ, за счет возможности рефинансирования кредита и с учетом возврата НДФЛ по уплаченным процентам, использование ипотеки как инструмента для приобретения квартиры даже по ставкам порядка 10% на горизонте 9-10 лет (средний срок погашения кредита сейчас) не несет для заемщика дополнительных финансовых затрат по сравнению с накоплением и приобретением жилья за свои средства. Ипотека «фиксирует» стоимость недвижимости для покупателя, и рост стоимости квадратного метра начинает работать «на него», а не «против», как в случае с попыткой накопить на квартиру. К тому же за счет ипотеки заемщик может сразу улучшить свои жилищные условия, а не ждать этого десять и более лет. Данный вывод применим как для кредитов сроком 15 лет, так и для кредитов на более длительные сроки (20-30 лет), которые позволяют существенно снизить размер ежемесячного платежа.