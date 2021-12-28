Акция традиционно проводилась на всей территории обслуживания. Победители определены в каждом муниципалитете присутствия компании.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвёл итоги акции «Плати просто», по итогу которой состоялся розыгрыш призов. Подробностями поделились в пресс-службе компании.Для победы участникам необходимо было с 1 сентября по 30 ноября зарегистрироваться в личном кабинете на сайте организации и подписаться на электронную квитанцию. В течение всего времени акции абоненты должны были дистанционно оплачивать счета и передавать показания счётчиков. Важным условием стало отсутствие долгов.В розыгрыше приняли участие 553 человека. По итогам сентября и октября они получили 74 сертификата на электронику и бытовую технику. В декабрьском этапе поучаствовали 479 лицевых счетов, среди которых определили обладателей ещё 61 приза.«На сегодняшний день около 18160 клиентов выбирают наши онлайн-сервисы. Мы делаем все, чтобы вопросы решались дистанционно в любое время суток. Наше мобильное приложение удобно в использовании», - отметил директор по биллингу и клиентскому сервису Денис Никулин.Для использования дистанционного сервиса необходимо скачать приложение «ЭнергосбыТ+» и зарегистрироваться. Вход в новый личный кабинет пользователям старого возможен при введении номера лицевого счёта, указанного ранее.Акция традиционно проводилась на всей территории обслуживания. Победители определены в каждом муниципалитете присутствия компании.