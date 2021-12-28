В преддверии новогодних праздников гарантирующий поставщик «Энергосбыт Волга» призывает жителей...

В преддверии новогодних праздников гарантирующий поставщик «Энергосбыт Волга» призывает жителей Владимирской области своевременно оплачивать текущие счета за электричество, а также погасить имеющуюся задолженность, если она имеется.Оплатить счета можно без посещения клиентского отделения. Компания предлагает воспользоваться удобными дистанционными сервисами: мобильным приложением «Мой Энергосбыт Волга», Личным кабинетом или виджетом «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте компании. При оплате комиссия банком не взимается.Примечательно, что большинство клиентов демонстрирует ответственное потребительское поведение и вовремя платит за потреблённую электроэнергию. На 1 декабря 2021 года собираемость платежей в сегменте физлиц составила около 98%, что является позитивным показателем.«Энергосбыт Волга» напоминает, что ограничения для физических лиц вводятся при задолженности, превышающей сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления независимо от наличия или отсутствия прибора учёта и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса при условии отсутствия соглашения о погашении задолженности с гарантирующим поставщиком.«Электронные сервисы компании «Энергосбыт Волга» хорошо себя зарекомендовали и все больше потребителей предпочитают платить за электроэнергию не выходя из дома и при этом не накапливать долги. Ведь впоследствии оплачивать более крупные суммы гораздо тяжелее. Поэтому призываем встретить Новый год без долгов – это оградит от проблем в будущем. Ведь если после получения извещения о задолженности потребитель продолжает не платить, компания вынуждена взыскивать средства в судебном порядке, а также применить режим ограничения потребления электроэнергии в соответствии с действующим законодательством. Это крайняя мера, и нам очень не хотелось бы её применять», – отметил генеральный директор «Энергосбыт Волга»Александр Москвитин.По состоянию на 1 декабря 2021 года более 56 000 лицевых счетов жителей региона имеют долги перед гарантирующим поставщиком. Общая сумма просроченной дебиторской задолженности физлиц на начало декабря составила более 130 млн рублей. За аналогичный период (11 месяцев) 2020 года эта сумма достигла 126,5 млн рублей, что на 4,5 млн ниже показателей 2021 года. По состоянию на 1 декабря 2021 года в отношении физлиц возбуждено судебных производств на общую сумму свыше 77 млн рублей.