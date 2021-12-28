Коронавирус в России сегодня стал выявляться реже, но специалисты не спешат этому радоваться.

Коронавирус в России сегодня стал выявляться реже, но специалисты не спешат этому радоваться.Главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что отечественное здравоохранение рискует столкнуться с перегрузкой из-за омикрон-штамма коронавирусной инфекции COVID-19.Таким образом Попова ответила на соответствующий вопрос президента Белоруссии Александра Лукашенко на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Эпидемиолог пояснила, что штамм распространяется слишком быстро, сообщает телеканал "".Несмотря на то, что коронавирус в России сегодня планомерно отступает, Анна Попова подчеркнула необходимость подготовить все уровни здравоохранения к ускоренному распространению "омикрона". Глава Роспотребназдора опасается, что текущая обнадеживающая статистика может быть испорчена новогодними каникулами. Она также допустила, что после праздников коронавирусные ограничения могут быть ужесточены, передаетКроме того, главный санитарный врач России призвала не снижать количество тестов на коронавирус в ближайший месяц. Это необходимо, чтобы оперативно выявлять новые заболевания и не потерять контроль над эпидемиологической ситуацией в стране. Специалисты Роспотребнадзора, в свою очередь, перейдут на усиленный режим работы и ужесточат контроль за свежестью продукции на прилавках, а также круглосуточно принимать обращения по коронавирусу.