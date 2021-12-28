От уборки дорог и тротуаров до строительства детских садов - глава областного центра Андрей Шохин...

От уборки дорог и тротуаров до строительства детских садов - глава областного центра Андрей Шохин сегодня провел первую за два года пресс-конференцию.Среди её главных тем - проблема дорожной развязки Сперанского-Чапаева. Водителей новая дорога не устраивает. Андрей Шохин заявил, что вопрос удастся решить, если снести несколько старых домов, мешающих расширению улицы. В настоящий момент мэрия пытается договориться с их владельцами.Что касается плохой уборки дворов, то с этой проблемой сейчас борются. Управляющим компаниям выписали больше сотни предписаний. Но, по словам владимирского сити-менеджера, в целом, нужно по-другому организовать эту работу. В следующем году администрация города собирается купить специальные трактора, которые могли бы чистить тротуары.Что касается экономики, то этот год был для Владимира удачным, заявил Андрей Шохин. Объем инвестиций в предприятия города составил 28 миллиардов рублей. Дефицитный бюджет удалось превратить в бездефицитный.Андрей Шохин, глава города Владимира:- Мы получили дополнительно налогов 140 миллионов. Ну, такой прогноз мы до конца года делаем. Также у нас есть часть экономии, которую мы завершили и нам даже удалось загасить 73 или 78 миллионов (сейчас боюсь ошибиться в цифре), сократить долг бюджета.