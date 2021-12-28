В период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года прием граждан по предоставлению госуслуг по линии обеспечения безопасности дорожного движения в подразделениях столичной ГИБДД будет осуществляться по следующему графику:31 декабря 2021 года с 8.00 до 15.00 часов без перерыва на обед работают следующие отделения:Отделение регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Академика Глушко, дом 13);Отделение по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Твардовского, дом 8, корпус 5);С 1 по 3 января и с 7 по 9 января 2022 года – нерабочие дни.4, 5 и 6 января 2022 года регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД будут осуществлять прием граждан по обычному графику.Обращаем внимание граждан, что в эти дни экзаменация кандидатов на получение права управления транспортными средствами осуществляться не будет. Экзаменационными подразделениями ГИБДД будет проводиться только выдача водительских удостоверений, в том числе при замене либо утрате документа.Отделения МОГИБДД ТНРЭР ГУ МВД России по г. Москве, расположенные в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, будут осуществлять прием граждан согласно режиму работы МФЦ в праздничные дни. С графиком работы МФЦ можно ознакомиться на портале mos.ru.Прием граждан по вопросам исполнения административного законодательства в 1-8 Отдельных специализированных батальонах ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве будет организован по следующему графику:1, 2, 3, 7 и 9 января 2022 года - нерабочие дни.4, 5 и 6 января 2022 года – с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 14 до 15 часов;8 января 2022 года - с 9.00 до 14.00 часов;Прием граждан по вопросам выдачи транспортных средств, задержанных в порядке статьи 27.13 КоАП РФ и оформления материалов о дорожно-транспортных происшествиях будет осуществляться в круглосуточном режиме.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81