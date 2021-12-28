Ещё одна церковь в Суздале преобразится к тысячелетию города. Это Воскресенский храм, или...

Ещё одна церковь в Суздале преобразится к тысячелетию города. Это Воскресенский храм, или по-другому - Церковь Воскресения на торгу. Второе название она получила благодаря месту расположения. Вот уже более трёхсот лет каменный храм с колокольней являются архитектурной доминантой древней Торговой площади."В паре" с ним выступает зимняя Казанская церковь. Её уже частично отреставрировали, и сейчас на оба храма водружают новые позолоченные купола. Помимо трёх луковичных главок предполагается заменить и колпак колокольни со шпилем, который венчает башню. Такое "завершение" нехарактерно для суздальских звонниц, но это, пожалуй, и есть главная изюминка храмового комплекса. Архитектура церквей - сдержанная. Снаружи здания лишены массивного декора. Строгость главного фасада разбавляет ажурное парадное крыльцо в старорусском стиле.