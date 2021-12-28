К системе оплаты проезда картой Тройка подключили более четырех тысяч автобусов Подмосковья. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

К системе оплаты проезда картой "Тройка" подключили более четырех тысяч автобусов Подмосковья. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Автобусы Подмосковья оборудованы стационарными терминалами, также доступна оплата через мобильный терминал.В автобусах, где принимают "Тройку", размещены специальные информационные стикеры. Для масштабирования единой билетной системы на девяти автовокзалах волонтеры раздадут пассажирам пять тысяч московских транспортных карт.Ликсутов напомнил, что каждый день в столицу приезжают миллионы жителей Подмосковья. Оплата "Тройкой" – это выгодно и удобно, подчеркнул заммэра."В следующем году совместно с регионом планируется подключить к билетной системе еще более девяти тысяч транспортных средств, а в дальнейшем — ввести оплату картой “Тройка” на всех маршрутах Московской области", – рассказал он.Жители столичного региона совершили более четырех миллионов поездок по "Тройке". Программа лояльности сэкономила пассажирам 1,1 миллиона рублей.Единая билетная система запущена в феврале 2021 года на 700 маршрутах Подмосковья. Спустя несколько месяцев заработала программа лояльности.С помощью "Тройки" жители Московской области экономят до 35% на поездках. В месяц выгода составляет более 400 рублей, в год – 4,8 тысячи.