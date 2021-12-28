На федеральной трассе М-7 у поворота в микрорайон Энергетик столкнулись порядка 5 машин. Об этом Шестому каналу сообщили очевидцы происшествия. Серьезное ДТП произошло в районе пересечения

На федеральной трассе М-7 у поворота в микрорайон Энергетик столкнулись порядка 5 машин. Об этом Шестому каналу сообщили очевидцы происшествия. Серьезное ДТП произошло в районе пересечения трассы с железнодорожными путями. Судя по фото с места аварии, столкнувшиеся автомобили получили серьезные повреждения, вероятно, удары были лобовыми. Как сообщили очевидцы, в аварию попали порядка 5 машин, среди