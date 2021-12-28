Она состоится сегодня 28 декабря в 13:00.

Мэр Владимира Андрей Шохин даст пресс-конференцию. Она состоится сегодня 28 декабря в 13:00 в Доме офицеров.Последняя пресс-конференция главы областного центра состоялась почти два года назад. Аккредитоваться можно было 27 декабря во второй половине дня.Ожидается, что градоначальник ответит на вопросы, касающиеся уборки снега во Владимире, пообщается на тему работы общественного транспорта, благоустройства, а также затронет ряд других ключевых тем.В своих следующих публикациях редакция «33Live.Ru» обозначит позицию мэрии по проблемам, которые будут подняты во время мероприятия.