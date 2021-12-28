Срок заключения контрактов - 5 лет.

Во Владимире ещё пять автобусных маршрутов выставлены на торги. Информация уже размещена на госзакупках. Перевозчиков определят в конце января.В список попали рейсы № 3С, 23, 26С, 28 и 53.Машины должны иметь экокласс не ниже Евро-4. Среди требований горадминистрации – обязательное участие предприятий в программе обновления автопарка, а также ребрендинг под красно-белые цвета. Автобусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС и терминалами безналичной оплаты проезда.Срок заключения контрактов - 5 лет.