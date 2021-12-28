По программе реновации в Москве планируется вводить до трех миллионов квадратных метров жилья в год. О планах на ближайшие пять лет рассказал заместитель мэра столицы по вопросам строительства Андрей Бочкарев.

По программе реновации в Москве планируется вводить до трех миллионов квадратных метров жилья в год. О планах на ближайшие пять лет рассказал заместитель мэра столицы по вопросам строительства Андрей Бочкарев."Для того чтобы реализовать такую программу, нужно было сначала раскрутить маховик. Найти стартовые площадки, поднять первую волну переселения и лишь потом начать более спокойное строительство новых домов взамен снесенных", – отметил Бочкарев.В 2021 году реновация впервые вышла на объем в миллион квадратных метров жилья.Бочкарев уточнил, что в уходящем году ключи от новых квартир получили более 21 тысячи москвичей. Год назад новоселов было почти в два раза меньше, подчеркнул он."Дальше будем строить все больше – до трех миллионов "квадратов" в год. Но это чуть позже – к 2026-2027 годам", – сказал Бочкарев в интервью "Российской газете".В начале декабря 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин площадки для строительства новых объектов по программе реновации. Там возведут многоквартирные домов для переселенцев, объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.Программа реновации в Москве стартовала в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов. Улучшить жилищные условия смогут около миллиона человек.Москвичи получают современное жилье с полной отделкой класса комфорт. Новые дома возводятся в максимальной близости от старых, поэтому переселенцы сохраняют привычной образ жизни и продолжают пользоваться теми же поликлиниками, школами, детскими садами, магазинами, спортивными объектами, местами отдыха и станциями метро.