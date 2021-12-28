Температура не будет опускаться ниже -10 градусов.

В Москве 31 декабря и 1 января ожидаются теплыми. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Днем температура воздуха будет в пределах минус 2-7 градусов, а ночью — минус 6-10 градусов. А со 2 января жителей региона и вовсе ждет оттепель.В течение рабочей недели в Москве температура будет ниже нормы. Будет такая прохладная, но комфортная погода. Почему комфортная? Существенного ветра не будет, температура во вторник прогнозируется на два градуса ниже нормы, в среду и четверг — примерно на четыре градуса ниже нормы, — цитирует слова синоптика ТАСС. По прогнозам Вильфанда, 31 декабря москвичей ожидает небольшой снег, а также понижение атмосферного давления. 2 января в городе потеплеет до нуля градусов.А пока новогодние праздники не наступили, стоит приготовиться к похолоданиям. Метеоновости рассказали о погоде, которая ожидает жителей Москвы и Подмосковья в этот вторник. Столбики термометров упадут до -10 градусов в Москве и -13 градусов — в Московской области. Ночью ожидается похолодание до -15 градусов.