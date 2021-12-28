В целом на замену подвижного состава городского общественного транспорта надо более 2 млрд

На итоговой пресс-конференции главы города Владимира Андрея Шохина практически каждый третий вопрос касался дорожно-транспортной тематики. Это развитие улично-дорожной сети, качество очистки дорог от снега, работа общественного транспорта и т.д. «Тема дорог – она всегда такая, дискутивная», - резюмировал мэр.В настоящее время во Владимире насчитывается 7 троллейбусных и 35 автобусных маршрутов. Их обслуживают 10 перевозчиков, все - местные. Полгода назад горожане опасались оказаться в ситуации транспортного коллапса. Одна из причин – предбанкротное состояние одного из крупных перевозчиков. Тогда на обслуживание брошенных им маршрутов пришлось временно привлечь перевозчиков из другого региона. Но горожанам автобусы среднего класса не понравились, владимирцы привыкли пользоваться машинами большой вместимости.А вообще подвижной состав устарел и нуждается в обновлении. На большинство автобусов и троллейбусов стыдно смотреть. Ожидается обновление в муниципальном АО «Владимирпассажиртранс» - власти планируют приобрести 17 новых автобусов большой вместимости. С этой целью мэрия получит инфраструктурный бюджетный кредит на 253,6 млн рублей. В целом на замену подвижного состава городского общественного транспорта надо более 2 млрд рублей. Благо врио губернатора Александр Авдеев – сам бывший мэр (Обнинска), эти вещи понимает и поддерживаетПришла пора менять и тарифную политику на общественном транспорте – стоимость проезда во Владимире удерживали 2 года. Шохин считает, что есть смысл ввести дифференцированные тарифы «день/вечер». А также - установить разную величину тарифа в зависимости от формы оплаты: наличными - дороже, безналично - дешевле. Безналичная форма оплаты позволяет реально оценить и пассажиропоток, и величину бюджетных компенсаций перевозчикам за работу на социальных маршрутах.