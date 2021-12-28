В Белом доме обсуждают возможные варианты реализации нового проекта.

Врио Губернатора Александр Авдеев провёл рабочее совещание по созданию во Владимире транспортно-пересадочного узла. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.Вопрос организации в регионе ТПУ обсуждается уже много лет. В 2013 году власти заключили с РЖД соглашение о реализации проекта на базе железнодорожного и автовокзалов.«Есть намерение реализовать его до 2024 года. Планируется создать совершенно новое пространство», − обозначил свою позицию глава региона.Чиновники обещают продумать вопросы логистики.«Транзитным пассажирам должно стать комфортнее. Прибыв во Владимир, они, не выходя на улицу, смогут ознакомиться с расписанием поездов и электричек, автобусов, купить билеты, дождаться пересадки», - рассказали в пресс-службе Белого дома.Представители РЖД отметили, что предусмотрят залы ожидания, в том числе повышенной комфортности и для людей с детьми, а также вспомогательные помещения, медпункты и санузлы. Окончательная концепция пока не утверждена.Проектировщики предлагают несколько решений, как преобразить привокзальную площадь. Их обсудят с архитекторами.Делегация из Владимирской области ознакомится с уже созданным РЖД объектом на территории другого субъекта РФ. Следующее обсуждение проекта состоится в феврале 2022 года на площади двух вокзалов.