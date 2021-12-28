Ознакомиться с режимом работы медицинских организаций можно на их сайтах.

Департамент здравоохранения Владимирской области опубликовал график работы больниц в новогодние каникулы.С 31 по 9 января медучреждения будут оказывать неотложную помощь с 08:00 до 14:00. При необходимости предусмотрено продление работы до 20:00.«При возникновении неотложных состояний следует вызвать участкового врача на дом», - уточнили в пресс-службе ведомства.Плановый приём будет вестись 4, 6, 8 и 9 января в обычном режиме, включая узких специалистов.Бригады неотложной медицинской помощи работают ежедневно с 30 декабря по 9 января по графику будних дней. Скорая помощь также выезжает в круглосуточном режиме.Операторы колл-центров будут принимать звонки с 08:00 до 18:00.Ознакомиться с режимом работы поликлиник можно на их сайтах. Перечень учреждений и ссылки указаны .