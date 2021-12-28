Сотрудники органов внутренних дел заехали за мальчиком в медицинское учреждение, где Егор проходит реабилитацию. Увидев на улице припаркованный полицейский автомобиль, мальчик обрадовался...

Полицейский Дед Мороз исполнил заветную мечту пятилетнего мальчика.Новый год – это время волшебства и исполнения заветных желаний. И это праздничное чудо произошло с юным жителем Москвы. У мальчишки непростая судьба – у него сложный диагноз. Но, несмотря на это, он остался очень любознательным и лучезарным ребенком.Накануне Нового года мама мальчика, Анна, обратилась к сотрудникам органов внутренних дел, написав письмо в УВД Южного округа столицы. Анна рассказала, что её сын попросил Деда Мороза исполнить заветную мечту: прокатиться на настоящей полицейской машине со специальными сигналами.«Очень хотелось бы исполнить его мечту, чтобы он не потерял веру в волшебство и Деда Мороза», – написала в своём обращении мама.И вот магия Нового года случилась – Дед Мороз пригласил мальчика посетить УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве. В гости к Полицейскому Деду Морозу Егор прибыл на настоящей полицейской машине.Сотрудники органов внутренних дел заехали за мальчиком в медицинское учреждение, где Егор проходит реабилитацию. Увидев на улице припаркованный полицейский автомобиль, мальчик обрадовался и начал его рассматривать со всех сторон. Удобно разместившись в салоне служебной машины, ребёнок с интересом осмотрел панель приборов с размещенными на ней различными специальными устройствами. По пути следования в Управление он смотрел на жизнь мегаполиса через стекло патрульной машины.Встречали Егора и его маму Полицейский Дед Мороз и Снегурочка, сказочные персонажи, председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов. Позже Егора поздравил начальник Управления генерал-майор полиции Дмитрий Рябов.Дед Мороз ударил посохом, и на ёлке волшебным образом зажглась гирлянда. «А теперь время исполнять желания», – сказал дедушка Мороз и достал из-под ёлки новогодний подарок – радиоуправляемую полицейскую машинку.«Я до конца не могу поверить в это чудо, которое произошло благодаря неравнодушным людям, и счастлива, потому что вижу улыбку на лице своего сына», – с благодарностью сказала мама мальчика.Полицейский Дед Мороз на прощание поздравил Егора и его маму с наступающим Новым годом. «И это ещё не все чудеса», – сказал Дед Мороз и пригласил гостей посетить музей-заповедник Коломенское, узнать о старинных традициях.Мечтайте, верьте, и всё сбудется.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22