В Судогде полицейские встретились с воспитанниками школы-интерната, в Киржаче - вручили подарки детям сотрудников, пребывающих в Северо-Кавказском регионе, в Муроме - подготовили презенты ребятам из подшефного детского дома.

В преддверии Нового года, в рамках традиционной благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники отдела МВД России по Судогодскому району приехали в гости к воспитанникам Лухтоновской школы – интерната.Сотрудники полиции пообщались с ребятами, рассказали о своей профессии и поздравили с наступающими новогодними праздниками, пожелав, чтобы все детские мечты непременно сбывались. В канун главного зимнего праздника судогодские полицейские вручили детям книги и сладкие подарки.Ребята поблагодарили гостей за внимание и с удовольствием рассказали новогодние стихотворения.Коллеги Судогодских полицейских – сотрудники Отделения МВД России по Киржачскому району встретились с детьми сотрудников, находящихся в настоящее время в командировке на территории Северо-Кавказского региона, а также дочерью сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Вместе с теплыми поздравлениями и самыми лучшими пожеланиями полицейские подарили ребятам новогодние презенты. А для детишек из многодетных полицейских семей Киржачского Отделения МВД организовали посещение городской елки, на которой главный Дед Мороз страны поздравил ребят с наступающим Новым годом.В Муроме сотрудники полиции совместно с членами Общественного совета при МО МВД России «Муромский» за несколько дней до нового года привезли подготовленные подарочные наборы в подшефный детский дом и оставили их под нарядной елочкой. В каждом из подарочков мальчишки и девчонки найдут волшебное письмо от Полицейского Деда Мороза с красочно оформленными советами по безопасному поведению в разных ситуациях.