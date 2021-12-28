Начинаем отдыхать. У 30% школ Владимирской области досрочно начались зимние каникулы. Напомним, на прошлой неделе департамент образования рекомендовал отправить учеников по домам с 27

Начинаем отдыхать. У 30% школ Владимирской области досрочно начались зимние каникулы. Напомним, на прошлой неделе департамент образования рекомендовал отправить учеников по домам с 27 декабря. Окончательное решение оставили за руководством школ. Ориентироваться нужно было на эпидситуацию в конкретном образовательном учреждении и уровень освоения учебной программы. В результате на каникулы ушли школы в Гусь-Хрустальном, Муромском, Петушинском,