Скульптор из Якутии Михаил Боппосов вылепил из навоза большие статуи львов и тигров. Эти животные являются символами наступающего 2022 года по восточному календарю. Композицию из двух ..

Скульптор из Якутии Михаил Боппосов вылепил из навоза большие статуи львов и тигров. Эти животные являются символами наступающего 2022 года по восточному календарю.Композицию из двух тигров и трех львят Боппосов установил в центре якутского села Уолба. Он пояснил, что она представляет собой своеобразное пожелание всем семьям Якутии иметь не менее трех детей: два тигра олицетворяют родителей, а три львенка – детей, сообщает телеканал "".