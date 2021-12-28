Игорь Александрович зачитал ветерану поздравление от имени начальника ГСУ генерал-майора юстиции Виктора Городкова...

Заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по г. Москве Игорь Кружилин в преддверии Нового года посетил ветерана ВОВ, ветерана органов внутренних дел Борисову Пелагею Алексеевну.Каждый год руководство Главного следственного управления не пропускает ни один праздник и не забывает о наших уважаемых ветеранах. И этот год не стал исключением, в преддверии самых светлых и добрых праздников Нового года и Рождества заместитель начальника ГСУ полковник юстиции Игорь Кружилин и специалист отдела по работе с личным составом Главного следственного управления лейтенант юстиции Ксения Исаева посетили ветерана Великой Отечественной войны, ветерана внутренних дел Борисову Пелагею Алексеевну.Игорь Александрович зачитал ветерану поздравление от имени начальника ГСУ генерал-майора юстиции Виктора Городкова, пожелал ей крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и душевного тепла. Гости вручили Пелагее Алексеевне новогодние подарки, чтобы в ее доме царила особая неповторимая атмосфера праздника. Пелагея Алексеевна была очень рада гостям, поздравила их с наступающими праздниками, поблагодарила за заботу и за то, что на протяжении долгих лет руководство и сотрудники управления не забывают о ней.Летом этого года Пелагея Алексеевна отметила свой 99 день рождения, с которым ее также приезжали поздравлять руководители и сотрудники Главного следственного управления.Борисова Пелагея Алексеевна родилась 10 июля 1922 года в Тамбовской области. В 1941 году была призвана в Красную Армию. С 1941 по 1944 годы участвовала в Великой Отечественной войне.В столице работала секретарем в 19-м отделении милиции, паспортисткой в 14-м отделении ОРУД ГАИ УВД Мосгорисполкома, секретарем-машинисткой 4 отдела, инспектором канцелярии СУ УООП Исполкома Мосгорсовета.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28