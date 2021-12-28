Стала известна причина пожара в частном жилом доме в деревне Борзынь Вязниковского района. По...

Стала известна причина пожара в частном жилом доме в деревне Борзынь Вязниковского района. По прибытии пожарно-спасательных подразделений дом горел по всей площади, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. К сожалению, пожар был обнаружен поздно – соседи увидели огонь, когда он уже полностью охватил кровлю.Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 48 кв.м., пострадала кровля и внутренняя отделка дома. К сожалению, на месте пожара обнаружено тело погибшей женщины 1942 г.р. – хозяйки дома.По предварительной информации дознавателей МЧС России, причиной пожара стала неисправность печи. Печное оборудование использовалось не часто, не обслуживалось и находилось в неудовлетворительном состоянии – основное время погибшая отапливала жильё с использованием электрических обогревателей. К сожалению, очередная топка печи привела к трагическим последствиям.К ликвидации последствий пожара привлекались 3 единицы техники и 11 человек.Фото: https://33.mchs.gov.ru/