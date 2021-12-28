Их создал Илья Шанин.

Известный владимирский скульптор Илья Шанин при помощи баскетболистов из ВлГУ создал возле главного корпуса университета две снежные фигуры. Об этом рассказали наши коллеги изТрёхметровые скульптуры появились 26 и 27 декабря. Подготовка началась в минувшую среду, когда температура опустилась ниже -25. Студенты ВУЗа подготовили опалубку и прессованный снег.Как пояснил автор композиции, обычно на такие творения уходит неделя. Работа ведётся под навесом двумя скульпторами. В нашем случае Илья Шанин работал под открытым небом и в довольно сжатые сроки.Совместный проект мастера и юных владимирских спортсменов стал подарком горожанам к Новому году.