Их создал Илья Шанин.
Известный владимирский скульптор Илья Шанин при помощи баскетболистов из ВлГУ создал возле главного корпуса университета две снежные фигуры. Об этом рассказали наши коллеги из
Трёхметровые скульптуры появились 26 и 27 декабря. Подготовка началась в минувшую среду, когда температура опустилась ниже -25. Студенты ВУЗа подготовили опалубку и прессованный снег.
Как пояснил автор композиции, обычно на такие творения уходит неделя. Работа ведётся под навесом двумя скульпторами. В нашем случае Илья Шанин работал под открытым небом и в довольно сжатые сроки.
Совместный проект мастера и юных владимирских спортсменов стал подарком горожанам к Новому году.