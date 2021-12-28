За прошедшие сутки полицейскими зафиксированы новые случаи дистанционного мошенничества. Местные жители вновь лишились крупных денежных сумм.

За прошедшие сутки региональными полицейскими зафиксированы новые случаи дистанционного мошенничества. Неизвестные звонят, как правило, пожилым гражданам на телефон и, под предлогом освобождения близких родственников от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП, просят определенную сумму денег. Следуя указанию мошенников, местные жители вновь лишились крупных денежных сумм – от 100 000 до 600 000 рублей.Сотрудники полиции призывают жителей Владимирской области проявлять бдительность. Как можно чаще напоминайте своим пожилым родственникам о том, как действуют мошенники и объясняйте, что ни при каких обстоятельствах не следует перечислять деньги на незнакомые номера и передавать неизвестным людям.