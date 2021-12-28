Город всегда готов помочь инвесторам. Главное – чтобы их предприятия были зарегистрированы именно в областном центре

28 декабря глава областного центра Андрей Шохин встретился с региональными журналистами. Последний раз пресс-конференция мэра города в очном формате была в доковидном январе 2020 года. Естественно, накопились вопросы. И один из самых ожидаемых - как повлияла пандемия на экономику Владимира?Индикатором экономического самочувствия любого муниципального образования считают состояние инвестиционного климата. С ним у города Владимира все в порядке. В 2021 году на предприятиях города было создано порядка 1000 новых рабочих мест. Объем инвестиций в основной капитал предприятий округа оценивают в 28 млрд рублей.Среди заметных инвестиционных проектов этого года Андрей Шохин назвал продолжение технического переоснащения ООО НПК «Автоприбор» (3 млрд. руб.), строительство III и IV очередей центра обработки данных ООО «Яндекс ДЦ Владимир» (4,2 млрд. руб.), реконструкцию цеха по производству хлеба на АО «Владимирский хлебокомбинат» (180 млн руб.), вложения в строительство торгового центра «Леруа Мерлен» (1,5 млрд руб.) и ряд других.В 2022 году на территории микрорайона «Питомник», расположенного в районе торгового центра «Глобус», ожидается открытие гипермаркета французского DIY-ретейлера «Леруа Мерлен».Вместе с тем есть площадки, которые вызывают озабоченность как руководителей города, так и области. На инвестиционном в Суздале врио губернатора Александр Авдеев перечислил несколько предприятий - бывших флагманов, а ныне закрытых предприятий – которые составляют так называемый «ржавый пояс», уродуют индустриальный облик наших городов, и поэтому от них надо бы избавиться. В их числе – экс-ВТЗ.Андрей Шохин сообщил, что несколько раз пытался уточнить у собственников промзоны бывшего тракторного завода, что же они намерены создать на этом месте, но ответа так и нет. Градоначальник хотел бы, чтобы появился промышленный индустриальный парк – по примеру того, который сейчас заработал на территории экс-ВПО «Точмаш».Еще одна тревожная тема – химический завод. Мэр пока не видит там развития. В свою очередь он заверил, что город всегда готов помочь инвесторам. Главное – чтобы их предприятия были зарегистрированы во Владимире.