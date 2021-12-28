В 12:50 28 декабря в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

В 12:50 28 декабря в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании мусоровоза на 99 км трассы М-8 в Александровском районе.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение внутренней отделки кабины и кузова автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 6 кв.м.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/