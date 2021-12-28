В 18:05 27 декабря в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

В 18:05 27 декабря в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного дома в деревне Борзынь Вязниковского района.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади, обрушение кровли. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 48 кв. м. К сожалению, после ликвидации пожара на месте были обнаружены останки предположительно хозяйки дома 1942 г.р.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/