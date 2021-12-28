В 13:20 28 декабря в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

В 13:20 28 декабря в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании автомобиля в Коврове, мкр. Славный.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение салона автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 3 кв.м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/