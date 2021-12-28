ЧП в Коврове. Ранним утром 28 декабря на улице Строителей начался пожар в отделении Сбербанка. На место выехали 6 спецмашин и 21 огнеборец. К их приезду наблюдалось открытое горение и сильное

ЧП в Коврове. Ранним утром 28 декабря на улице Строителей начался пожар в отделении Сбербанка. На место выехали 6 спецмашин и 21 огнеборец. К их приезду наблюдалось открытое горение и сильное задымление внутри отделения банка. Он расположен на 1-м этаже пятиэтажного дома. Два звена газодымозащитной службы проникли в задымленное помещение и ликвидировали горение внутренней отделки,