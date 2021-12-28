В 07:35 28 декабря в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

В 07:35 28 декабря в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в отделении Сбербанка в Коврове на улице Строителей.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение и сильное задымление внутри отделения банка, расположенного на 1-м этаже 5-этажного дома. Сотрудники МЧС в составе 2-х звеньев газодымозащитной службы проникли в задымленное помещение и ликвидировали горение внутренней отделки и имущества на площади 15 кв. м.Погибших и пострадавших нет. Из жилой части дома было эвакуировано 3 человека. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 21 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: Подслушано Ковров