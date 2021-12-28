На портале Активный гражданин москвичи смогут выбрать лучшее оформление объектов торговли и услуг к Новому году. С помощью голосования определятся 15 призеров.

На портале "Активный гражданин" москвичи смогут выбрать лучшее оформление объектов торговли и услуг к Новому году. С помощью голосования определятся 15 призеров.Москвичам предстоит выбрать победителей в пяти номинациях: "Лучшее оформление несетевого магазина", "Лучшее оформление сетевого магазина", "Лучшее оформление торгового центра", "Лучшее оформление предприятия общественного питания", "Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг".В каждой номинации будет по три победителя. Они получат по пять миллионов рублей. Занявшие второе место – три миллиона, третье – по два. Общий призовой фонд – 50 миллионов рублей.Для участия в конкурсе предпринимателям нужно направить заявку на портал mos.ru с 27 декабря по 13 января. Самых интересных кандидатов выберет комиссия. Подтверждение участия в конкурсе предприниматели получат на электронную почту.На страницах номинантов появится фото и видео с новогодним декором. Москвичи смогут выбрать от одного до трех вариантов. За участие в голосовании начисляется 22 балла, которые можно потратить в магазине поощрений проекта. Итоги станут известны пятого февраля.Ранее мэр столицы Сергей Собянин об украшении Москвы к Новому году. На улицах появилось более четырех тысяч световых конструкций.Традиционно открылся фестиваль "Путешествие в Рождество" с катками и праздничными ярмарками. Площадки фестиваля работают по всему городу.