На портале Активный гражданин москвичи смогут выбрать лучшее оформление объектов торговли и услуг к Новому году. С помощью голосования определятся 15 призеров.
На портале "Активный гражданин" москвичи смогут выбрать лучшее оформление объектов торговли и услуг к Новому году. С помощью голосования определятся 15 призеров.
Москвичам предстоит выбрать победителей в пяти номинациях: "Лучшее оформление несетевого магазина", "Лучшее оформление сетевого магазина", "Лучшее оформление торгового центра", "Лучшее оформление предприятия общественного питания", "Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг".
В каждой номинации будет по три победителя. Они получат по пять миллионов рублей. Занявшие второе место – три миллиона, третье – по два. Общий призовой фонд – 50 миллионов рублей.
Для участия в конкурсе предпринимателям нужно направить заявку на портал mos.ru с 27 декабря по 13 января. Самых интересных кандидатов выберет комиссия. Подтверждение участия в конкурсе предприниматели получат на электронную почту.
На страницах номинантов появится фото и видео с новогодним декором. Москвичи смогут выбрать от одного до трех вариантов. За участие в голосовании начисляется 22 балла, которые можно потратить в магазине поощрений проекта. Итоги станут известны пятого февраля.
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