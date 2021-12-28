В Муроме проводится проверка по заявлению, поступившему от Скорой помощи о гибели мужчины от...

В Муроме проводится проверка по заявлению, поступившему от Скорой помощи о гибели мужчины от переохлаждения.По предварительной информации, рано утром 27 декабря на улице Лакина прохожие обнаружили лежащим под автомобилем мужчину. Он был практически без одежды и не подавал признаков жизни. Приехавшие медики "Скорой помощи" диагностировали переохлаждение и госпитализировали его в больницу. Спустя несколько часов мужчина скончался, сообщает инфопортал Муром24.Сотрудники полиции выясняют, как он оказался на морозе в раздетом виде.Фото: istockphoto.com