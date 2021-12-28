В Судогодском районе активисты «Молодой Гвардии Единой России» организовали предновогоднее ралли....

В Судогодском районе активисты «Молодой Гвардии Единой России» организовали предновогоднее ралли. На соревнованиях побывали воспитанники детского дома.Ощутить драйв автогонок, увидеть, как выполняется дрифт, и пообщаться с гонщиками, чемпионами Владимирской области по ралли «Гвардейская машина». Такой предновогодний подарок активисты «Единой России» и "Молодой гвардии" преподнесли воспитанникам детского дома.Павел Кутузов, руководитель ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»:- Посмотреть воочию, как соревнуется подготовленные спортсмены. Я думаю, что такое дети увидеть впервые. Многие из них мечтают стать настоящими гонщиками.На трассе, несмотря на мороз, жарко. На скользкой заснеженной дороге вписаться в поворот на скорости трудно. Красивый дрифт добавляет зрелищности, но не всегда помогает добраться до финиша быстрее. За победу боролись более сорока автогонщиков- и профессионалы, и любители.Артем Семенов, президент владимирской общественной организации «Другая скорость»:- Сама трасса представляет собой два кольца- малое и большое - извилистое, поворотистое. Покрытие снежное. Чтобы справиться на такой трассе нужны навыки контраварийной подготовки.За гонками наблюдал депутат Государственной Думы, руководитель Московского областного отделения «Молодой Гвардии Единой России», Александр Толмачев. Как представитель думского Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, он отметил, что такие инициативы нацелены на повышение безопасности.Александр Толмачев, депутат Госдумы, руководитель Московского областного отделения «Молодой Гвардии Единой России»:- Таких площадок должно быть больше. Ведь именно они позволяют улучшить свои навыки вождения, отточить мастерство в аварийных ситуациях, но при этом в безопасных условиях. Я считаю, что такие площадки нужно создавать, и это очень хороший пример.А для юных автогонщиков конкурсы и угощения. После гонок, воспитанники пообщались с пилотами и узнали, что означают выражения «газ в пол» и проехать «боевой круг».Наталья Денисова, воспитатель:- Наши Ребята первый раз на таком мероприятии, и они очень довольны. В нашей группе в основном мальчишки, а он они очень любят технику, машины. Для детей это замечательный подарок!В завершение праздника каждый ребенок получил предновогодний подарок от Деда Мороза и Снегурочки."Вести-Владимир"