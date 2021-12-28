Трагедия в Вязниковском районе. Накануне в деревне Борзынь на пожаре погибла пенсионерка. Деревянный дом вспыхнул около 6 часов вечера. Соседи заметили возгорание слишком поздно, когда

Трагедия в Вязниковском районе. Накануне в деревне Борзынь на пожаре погибла пенсионерка. Деревянный дом вспыхнул около 6 часов вечера. Соседи заметили возгорание слишком поздно, когда открытым огнем горела кровля, говорят в тревожном ведомстве. К приезду пожарных пламя охватило здание полностью. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на 48 квадратных метрах, пострадала кровля и внутренняя отделка дома. На