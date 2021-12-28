Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

В Юрьев-Польском прокуратура пресекла продажу алкоголя подросткам. Местный магазин «Гастроном» отпускал спиртное несовершеннолетним.Правонарушение выявили, когда 17-летний парень купил на улице Советской спиртосодержащую продукцию. Владельцу точки - гендиректору ООО «Торговая фирма «Хлеб» внесено представление.«Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - уточнили во Владимирской областной прокуратуре.На продавца завели административное дело.Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.