В Юрьев-Польском районе были проведены проверки соблюдения требований действующего законодательства...

В Юрьев-Польском районе были проведены проверки соблюдения требований действующего законодательства при реализации алкогольной продукции.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в магазине «Гастроном», принадлежащем ООО «Торговая фирма «Хлеб», расположенном в Юрьев-Польском на пл.Советской, выявлен факт продажи спиртосодержащей продукции 17-летнему.В этой связи прокуратурой генеральному директору ООО «Торговая фирма «Хлеб» внесено представление, которое удовлетворено, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Кроме того, прокуратурой в отношении продавца магазина вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния). Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.Фото: https://pixabay.com/ru/