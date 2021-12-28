Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Авдеев в Юрьеве-Польском
В лидерах по вакцинации и...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Авдеев в Юрьеве-Польском
В лидерах по вакцинации и надою молока. Врио губернатора Александр Авдеев посетил Юрьев-Польский район.
- Драма без дома
Непростой, но полный ярких премьер год. В областном театре драмы подвели итоги и рассказали, когда начнется ремонт сцены.
- Суздаль златоглавый
Вместо черных - золотые. Новые купола Воскресенской церкви в Суздале: как город преображается в преддверии своего тысячелетия?