Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Авдеев в Юрьеве-Польском В лидерах по вакцинации и...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Авдеев в Юрьеве-ПольскомВ лидерах по вакцинации и надою молока. Врио губернатора Александр Авдеев посетил Юрьев-Польский район.- Драма без домаНепростой, но полный ярких премьер год. В областном театре драмы подвели итоги и рассказали, когда начнется ремонт сцены.- Суздаль златоглавыйВместо черных - золотые. Новые купола Воскресенской церкви в Суздале: как город преображается в преддверии своего тысячелетия?