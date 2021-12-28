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- Авдеев в Юрьеве-Польском
Почему Юрьев-Польский район в...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Авдеев в Юрьеве-Польском
Почему Юрьев-Польский район в тройке лидеров по темпам вакцинации? Медицина, экономика и культура- в центре внимания врио губернатора.
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Пять лет со дня авиакатастрофы над Черным морем. В Киржачском районе почтили память Валерия Халилова - руководителя ансамбля имени Александрова.
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Непростой, но полный ярких премьер год. В областном театре Драмы подвели итоги и рассказали, когда начнется ремонт сцены.