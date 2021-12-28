Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Авдеев в Юрьеве-Польском Почему Юрьев-Польский район в...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Авдеев в Юрьеве-ПольскомПочему Юрьев-Польский район в тройке лидеров по темпам вакцинации? Медицина, экономика и культура- в центре внимания врио губернатора.- Трагическая датаПять лет со дня авиакатастрофы над Черным морем. В Киржачском районе почтили память Валерия Халилова - руководителя ансамбля имени Александрова.- Драма без домаНепростой, но полный ярких премьер год. В областном театре Драмы подвели итоги и рассказали, когда начнется ремонт сцены.