Под предлогом примерки мужчина похитил из торговых точек золотые украшения на общую сумму около 160 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в декабре текущего года оперуполномоченными уголовного розыска ОП № 1 УМВД России по городу Владимиру на территории областного центра задержан 37-летний местный житель, подозреваемый в совершении мошенничества и кражи.Ранее в полицию поступило два заявления от представителей торговых точек, расположенных в городе Владимире, реализующих ювелирные изделия, по факту кражи продукции. В первом случае потерпевший предприниматель оценил ущерб в 18 000 рублей, во втором – в сумму около 140 000 рублей.По версии следствия, 37-летний задержанный, находясь в помещении торговых точек, просил продавцов показать ему выбранное ювелирное изделие. Под предлогом примерки мужчина брал золотые украшения в руки, после чего скрывался. Похищенное мужчина успел реализовать.Фигурант свою вину признал и пообещал возместить причиненный ущерб. В настоящее время отделом дознания городского УМВД в отношении 37-летнего жителя города Владимира возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.