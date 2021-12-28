Он необходим для реализации образовательных программ «Зоотехния» и «Агрономия».

Владимирскому аграрному колледжу на 90-летие подарили трактор. Он необходим для реализации образовательных программ «Зоотехния» и «Агрономия».«Наше аграрное учебное заведение − единственное в регионе. В учреждении есть питомник площадью почти 10 гектар, обрабатывать вручную такой объём земель невозможно. Новая техника будет использоваться при подготовке агрономов и специалистов ландшафтного дизайна», − отметил директор Александр Нестеров.На сегодняшний день здесь учится 240 очников и 180 заочников. За годы работы местные преподаватели подготовили более 15 тысяч специалистов для отрасли сельского хозяйства. В 2009 году колледж вошёл в список 100 лучших ССУЗов страны.