В декабре оперуполномоченные уголовного розыска ОП № 1 УМВД России по городу Владимиру на...

В декабре оперуполномоченные уголовного розыска ОП № 1 УМВД России по городу Владимиру на территории областного центра задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении мошенничества и кражи.Ранее в полицию поступило два заявления от представителей торговых точек, расположенных в городе Владимире, реализующих ювелирные изделия, по факту кражи продукции. В первом случае потерпевший предприниматель оценил ущерб в 18 000 рублей, во втором – в сумму около 140 000 рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, 37-летний задержанный, находясь в помещении торговых точек, просил продавцов показать ему выбранное ювелирное изделие. Под предлогом примерки мужчина брал золотые украшения в руки, после чего скрывался. Похищенное мужчина успел реализовать.Фигурант свою вину признал и пообещал возместить причиненный ущерб. В настоящее время отделом дознания городского УМВД в отношении 37-летнего жителя города Владимира возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества и кражи. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: https://pixabay.com/ru/Владимирца подозревают в краже ювелирных изделийВо Владимире мужчина примерял в ювелирном магазине золотые украшения и скрывался