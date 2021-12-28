Компания «ДОМ.РФ Девелопмент», которая входит в Группу компаний Института развития ДОМ.РФ,...

Компания «ДОМ.РФ Девелопмент», которая входит в Группу компаний Института развития ДОМ.РФ, реализует четыре масштабных проекта в Приморском крае, Новосибирской и Владимирской областях. На земельных участках общей площадью 34,8 га планируется строительство до 500 тыс. кв. м жилья, сообщает пресс-служба компании.Во Владимире речь идет о застройке 2,3 га земли с градпотенциалом 40 тыс. кв. м. Наиболее крупный проект «ДОМ.РФ Девелопмент» планирует реализовать во Владивостоке общей площадью 30,3 га с общим градостроительным потенциалом 407 тыс. кв. м жилья, а в Новосибирске — 2,2 га, на которых запланировано строительство 31 тыс. кв. м.Выход на региональные рынки жилищного строительства нового игрока будет способствовать увеличению объемов качественного предложения первичного жилья как в регионах, где существует дефицит новостроек, так и в субъектах, где потребительский спрос опережает темпы ввода многоквартирных домов.К реализации проектов «ДОМ.РФ Девелопмент» приступит в 2022 году. К настоящему моменту специалисты Института развития уже провели работу по утверждению документации по планировке земельных участков.Фото: https://pixabay.com/ru/