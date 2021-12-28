На сегодняшний день на предприятие привозят пордка 30% всех отходов, вывозимых из областного центра.

ООО «Биотехнологии» вновь заключили долгосрочный контракт с владимирской мусороперегрузочной станцией на Добросельской. С 1 ноября департамент цен и тарифов утвердил для неё тариф на сортировку отходов. Напомним, что отсутствие услуги породило , ведь плата за обработку мусора заложена в ежемесячных квитках.Через две недели после заключения нового договора машины регоператора начали свозить ТКО на объект. На сегодняшний день на предприятие привозят пордка 30% всех отходов, вывозимых из областного центра. У мусоросортировочного комплекса есть лицензия и все разрешительные документы.Переработанные остатки отправляют компаниям по производству тротуарной плитки, полиэфирного волокна, вторичного регранулята полиэтиленов и ПЭТ-флеков.Напомним, что с 1 июля 2022 года тариф на вывоз мусора для потребителей, обслуживаемых компанией «Биотехнологии»,