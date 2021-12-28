На территории Владимирской области 28 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 250 случаев...

На территории Владимирской области 28 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 250 случаев заболевания коронавирусной инфекцией:64 - во Владимире34 - в Ковровском районе31 - в Муромском районе23 - в Гусь-Хрустальном районе18 - в Александровском районе16 - в Кольчугинском районе10 - в Киржачском районе9 - в Вязниковском районе8 - в Камешковском районе7 - в Селивановском районе7 - в Юрьев-Польском районе6 - в Меленковском районе5 - в Суздальском районе5 - в Гороховце3 - в Петушинском районе2 - в Собинском районе2 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 80 560 случаев заболевая.