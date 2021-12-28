На территории Владимирской области 28 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 250 случаев...
На территории Владимирской области 28 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 250 случаев заболевания коронавирусной инфекцией:
64 - во Владимире
34 - в Ковровском районе
31 - в Муромском районе
23 - в Гусь-Хрустальном районе
18 - в Александровском районе
16 - в Кольчугинском районе
10 - в Киржачском районе
9 - в Вязниковском районе
8 - в Камешковском районе
7 - в Селивановском районе
7 - в Юрьев-Польском районе
6 - в Меленковском районе
5 - в Суздальском районе
5 - в Гороховце
3 - в Петушинском районе
2 - в Собинском районе
2 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 80 560 случаев заболевая.