Во Владимирском филиале ЭнергосбыТ Плюс подвели итоги акции Плати просто. Результаты розыгрыша...

Во Владимирском филиале "ЭнергосбыТ Плюс" подвели итоги акции "Плати просто". Результаты розыгрыша - в нашем сюжете.Генератор случайных чисел "достает" из символического лототрона номера лицевых счетов. Уже сегодня обладатели "счастливых цифр" получат сообщения, где и как они могут получить обещанные призы. Сертификаты на покупки в гипермаркете электроники и бытовой техники номиналом 500 и 3 тысячи рублей.Денис Никулин, директор по биллингу владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»:- 553 наших клиента выполнили условия акции, то есть необходимо было быть активным клиентом, передавать показания через личный кабинет, оплачивать квитанции и самое главное - подписаться на электронную квитанцию.Онлайн-сервисами пользуются более 18 тысяч абонентов владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс". Отдельный мешок подарков компания приготовила для тех, кто только этой осенью смог оценить комфорт и удобство личного кабинета или, что еще лучше, скачал новое мобильное приложение. Электронный помощник всегда под рукой. Платежи без комиссии, чат-бот для быстрого решения проблем и push-уведомления о том, что пришло время внести показания счетчиков.Денис Никулин, директор по биллингу владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»:- Пользователям старого личного кабинета проходить процедуру регистрации заново не нужно. Самое главное - ввести свой старый лицевой счет, под которым проходила процедура регистрации в личном кабинете, и свой пароль.Половина призов были разыграны осенью. В финальном списке победителей еще 60 адресов. Это клиенты из почти всех городов присутствия компании. Желающие получить ценные призы еще могут принять участие, правда, в другой акции - «В Новый год – без долгов». Для этого нужно погасить долги, оплатить квитанцию за ноябрь и внести рекомендованный платеж за декабрь. Платить просто. Выигрывать - еще проще.Дарья Давыдова, Андрей Синягин. «Вести-Владимир»