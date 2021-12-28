В оставшихся учреждениях первое полугодие закончится 30 декабря.

Во Владимирской области 30% школ приняли решение уйти на каникулы с 27 декабря. Об этом рассказала и.о. директора департамента образованияДосрочно отдых начался в Гусь-Хрустальном, Муромском, Петушинском, Судогодском и Вязниковском районах, а также в округе Муром.«Во Владимире часть образовательных учреждений отправилась на каникулы с понедельника, остальные - с 30 декабря. Это время мы рекомендуем проводить в кругу семьи и на свежем воздухе, а также прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора», - подчеркнула Светлана Болтунова.Напомним, что окончательное решение о начале каникул принимает администрация школы.Ранее мы сообщали, что Владимирский Роспотребнадзор из-за эпидемии коронавируса, ОРВИ и гриппа